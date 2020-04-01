65 yas üstü çiftçiler ekim yapabilecek - Son Dakika

65 yas üstü çiftçiler ekim yapabilecek
6 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin hasadı sonrası ve yaş sebze ve meyve üretimi için çalışmalar devam ederken, 65 yaş üstü çiftçilerin aldıkları izin belgeleriyle üretime devam edebilecekleri açıklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin hasadı sonrası ve yaş sebze ve meyve üretimi için çalışmalar devam ederken, 65 yaş üstü çiftçilerin aldıkları izin belgeleriyle üretime devam edebilecekleri açıklandı.
Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Girişimlerimiz sonucu, 65 yaş üstü üyelerimiz tarımsal alanlarındaki ekim, dikim, gübreleme, budama, sulama ve ilaçlama gibi bakım faaliyetlerini, ikamet ettiği mahalle muhtarlıklarından, alacakları belgeyle, kesintisiz olarak çalışmalarına devam edebileceklerdir. Bu konuda üyelerimizin tarla, bahçe, sera, hayvancılık işletmesi gibi üretim alanlarına ulaşımı yetkili makamlarca kolaylaştırılacaktır" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:34 Kaynak: İHA
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