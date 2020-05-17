65 YAŞ ÜSTÜ KADIKÖY'DE DENİZE GİRDİ, YÜRÜYÜŞ YAPTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 hafta sonra bugün tekrar 6 saatliğine kaldırıldı. Kadıköy 'de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti

Saatler 12.00'yi gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da denize girerek yüzmeyi tercih etti. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Uyarılar üzerine denizden çıkan vatandaşlar yeşillik alana geçti.

Görüntü dökümü:

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-Caddebostan sahilinde yürüyüş yapanlardan görüntü

-Yeşillki alanda oturanlardan görüntü

-Bisiklete binenlerden görüntü

-Denize girenlerden görüntü

-Denize girenler ile röp

-Polisin uyarıları

-Denizden çıkmaları

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul