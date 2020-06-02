65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor - Son Dakika

65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor

Yaş ortalaması 68 olan 120 yaşlı ile yapılan araştırmada, 65 yaş ve üstüne uygulanan kısıtlama hakkında ne düşündükleri soruldu.

65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor, System.String[]
Yaş ortalaması 68 olan 120 yaşlı ile yapılan araştırmada, 65 yaş ve üstüne uygulanan kısıtlama hakkında ne düşündükleri soruldu. Araştırmada, yaşlıların yüzde 60'ının izolasyon sürecinin 'kırılgan grup ve yaşlılara uygulanması'nı doğru bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk ve tek yaşlı üniversitesi olan ve kar amacı gütmeden eğitim veren Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji bilimi kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Gerontolog F. Sıla Ayan, Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Gerontoloji Bölümü öğretim üyeleri bir araştırmaya imza attı. Yaş ortalaması 68 olan 120 Tazelenme Üniversitesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yaşlıların yüzde 56'sı kendilerine uygulanan sokağa çıkma yasağını doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Araştırmaya göre, yaşlıların yüzde 52'si kendileri için belirlenen sokağa çıkma yasağı kararının adil olduğunu kabul ederken, buna karşın yaşlı ölümlerinde azalma yaratacağına ise sadece yüzde 27'si inanıyor.

YÜZDE 27 YAŞLI ÖLÜMLERİNDE AZALMA YARATACAĞINA İNANIYOR

Araştırmanın detaylarını paylaşan Sıla Ayan, "Sokağa çıkma yasağının yaşlı insanların toplumda algılanışına olumsuz etkileri olacağına yaklaşık yüzde 33'ü inanırken, yaklaşık yüzde 42'si yaşlıların toplumda algılanışına olumlu etki yapacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan yaşlıların yüzde 52'si kendileri için belirlenen sokağa çıkma yasağı kararının adil olduğunu kabul ediyor. Buna karşın yaşlı ölümlerinde azalma yaratacağına ise sadece yüzde 27'si inanıyor" dedi.

YÜZDE 50, ALDIĞI DESTEKTEN MEMNUN

Vefa guruplarıyla iş birliklerinin yaşlılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden Ayan, "Yaşlılarımızın yaklaşık yüzde 50'sinden fazlasının aldığı yardımlarda  ve izolasyondan kaynaklanan eksikliklerini sosyal dayanışmayla giderdiğinde kendilerini bağımlı hissetmediklerini hatta aldıkları destekten memnun olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ VE DEĞİŞEN DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

TÜİK son verilerine göre internet kullanımının son 15 yılda yaşlılar arasında neredeyse 3 kat arttığını ifade eden Ayan, "Dijital göçmen olarak tanımladığımız ve dijital gelişmelere sonradan uyum sağlamaya çalıştığımız bir kuşağın şuan evinden sosyalleşme ihtiyacını bir takım uygulamalar, akıllı telefonlar, görüntülü görüşmeleri üzerinden gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Onlar yeni ve değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bizim de toplum olarak kendimizi güncellememiz gerekiyor" diye konuştu.

YÜZDE 40 KARARSIZ DAVRANIYOR

Araştırma sonuçlarına göre yüzde 40'lık bir kesimin kararsız davrandığını dile getiren Ayan, şunları söyledi:

"Kararsız bir kesim de çok yüksek. Özellikle yüzde 40'a yakın bir kesim doğru ya da yanlış mıydı sorularına cevap vermekte çekince duyar haldeydi. Şu an geçiş sürecinde olduğumuzu ve bu konudaki çalışmaların daha da artırılması ve yoğunlaşması gerektiğini söylemek mümkün.  Şu anda stresör kaynağı var ve yaşlılarımız buna uyumlanma ve yönetebilmek adına bir tutum benimseme aşamasında. Bu süreç giderek yaşam tarzı haline geldiğinde DSÖ bu sürecin uzayabileceğini ifade ediyor."

DAHA ÇOK BİLİNÇLENMEMİZ GEREKİYOR

Toplumun 65 yaş üzeri için daha da bilinçli davranması gerektiğini belirten Ayan, "Daha çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Böyle kriz noktalarında paniğe kapılıp bir nevi en zayıf halkadan vazgeçelim ve onları izole edelim anlayışından çok yaşlılık ve yaşlanmanın getirdiği fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu çözülebilir ve yönetilebilir bir süreç. Yaşlılarımız genel olarak kararın doğru olduğunu düşünmekte. Bu doğru olan karara yönelik uyum mekanizmalarını geliştirmek adına bireysel çabalarını geliştirmekte" dedi.


- Karaköse
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir         
14:51
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak         
14:47
G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı G.Saray'ın eski yengesi, yarı çıplak pozuyla takipçilerinin aklını başından aldı         
14:41
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı         
14:38
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı         
14:27
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı         
14:24
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti         
14:24
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı         
14:16
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor         
14:15
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak         
13:38
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma         
13:33
Hükümetin Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu         
13:26
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı         
13:20
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı         
13:18
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi         
13:16
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı         
13:13
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak         
13:12
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti         
13:12
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı         
13:07
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu         
13:07
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili         
13:06
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı         
12:57
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı         
12:51
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti         
12:50
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu         
12:40
Aç martı, koca fareyi tek hamlede mideye indirdi Aç martı, koca fareyi tek hamlede mideye indirdi         
12:38
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti         
12:33
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak         
12:33
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar         
12:29
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 15:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstü kısıtlamayı doğru buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]