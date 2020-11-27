65 yaş üstü kurallara uymuyor - Son Dakika

65 yaş üstü kurallara uymuyor

27.11.2020 09:44
65 yaş üstü kurallara uymuyor, System.String[]

Korona virüs rakamlarının tavan yaptığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların uyarılara aldırış etmediği görüldü.

Korona virüs rakamlarının tavan yaptığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların uyarılara aldırış etmediği görüldü. Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de vaka artışların yanı sıra can kayıplarının önüne geçilmiyor. Bakan Koca Bursa için uyarılarda bulunurken, halen maske ve kurallara uymayan insanların olması "pes" ettirdi. Özellikle 65 yaş üstünün 10 ile 13 saatleri arasındaki kısıtlamaya uymamaması dikkat çekti.

Vakaların artmasının ardından alınan kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkma saatleri yeniden belirlenmişti. 65 yaş üstü vatandaşların saat 10 ile 13 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

Kurallara uymayanlar kendi sağlıklarını hiçe sayarken, sevdiklerini de tehlikeye atıyor. Havaların güneşli olması nedeniyle parklar ve bahçelerde istenmeye görüntüler yaşandı. Kimileri ağaçların arasında gizlenerek dışarıda kaldı, kimileri açık alanda "hiç bir şey olmamış" gibi güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar işlerini görmek için yine uzun kuyruklarda bekledi. PTT önünde bekleyen vatandaşlar maske kurallarına uyarken, sosyal mesafeye maalesef uymadılar. İnegöl'de bir çok banka önünde de manzara aynıydı. Pazar yerinde ise eskiye nazaran kalabalık yoktu. Ancak yine kuralları hiçe sayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile maske takmayanların sayıları görenleri korkuttu. Güzel bir havada İnegöllüler korona virüse meydan okudu.

(Seyfettin Aras/İHA)

65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor
65 yaş üstü kurallara uymuyor

Koronavirüs, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü kurallara uymuyor - Son Dakika


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