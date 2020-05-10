65 yaş üstü müzisyenler 4 saatlik serbestliği fırsat bilerek konser verdi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş üzerindeki müzisyenler, sokağa çıkma kısıtlamasına verilen 4 saatlik arayı fırsat bilerek enstrümanlarıyla deniz kenarında canlı performans sergiledi.

Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz ve dernek üyeleri Server Kerimov ile Murat Gürol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 65 yaş ve üstü kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 11.00-15.00 saatleri arasında ara verilmesi üzerine enstrümanlarını da yanlarına alarak dışarı çıktı.

Kemeraltı Mahallesi'ndeki Saman İskelesi'nde bir araya gelen üç arkadaş, enstrümanlarıyla canlı müzik performansı sergiledi.

Bu sırada güneşli havanın tadını çıkarmak için deniz kenarında bulunanlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mini konseri dinledi. Sık sık müzisyenleri alkışlayan dinleyiciler fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar da müzik eşliğinde dans etti.

Ahmet Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde güzel bir havada sokakta müzik keyfi yaşamak ve yaşatmak istediklerini söyledi.

Uzun süredir evde kaldıklarını belirten Altınöz, "50 günlük ev hayatından sonra sağ olsun devletimiz bize bugün gezme imkanı tanıdı. Evde müzik aletlerimiz de havasız kalmıştı onları da gezdirelim istedik. Bugün Anneler Günü olduğu için 'Onlar için de bir şarkı çalalım' dedik. Gelip geçenlerle birlikte anlık mini bir konser olmuş oldu." diye konuştu.