65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı - Son Dakika
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65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı

26.06.2023 15:59

İstanbul Tuzla'da yaşlılar merkezinde eğitim gören 65 yaş üstü 10 vatandaş, haftada 2 gün katıldıkları okuma yazma kursunu başarıyla bitirdi. Düzenlenen törende havaya kep atan vatandaşlar, büyük bir coşku yaşadı.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne giden 65 yaş üstü 10 Tuzlalı vatandaş, haftada 2 gün katıldıkları okuma yazma kursunu başarı ile tamamladılar. Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar. Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, törende giydikleri kepleri havaya attılar. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"ÇOK KIYMETLİ"

Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sizlerin içerisinde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği, kendinizde görmeniz, fırsat bulamamış olabilirsiniz, öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz, ama bugün bu azimle bunu yapmanız, bu azmi göstermeniz gençler için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum" dedi.

65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı

"BÜTÜN BÜYÜKLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da şunları söyledi: "Bugün Yaşlılar Merkezindeydik. Bayram öncesi çok güzel bir kutlama oldu. Yaşlılar Merkezimiz büyüklerimiz için hayat öpücüğü gibi oldu. Evde sıkılan, vaktini değerlendirmek isteyen bütün büyüklerimizi buraya bekliyoruz. Çünkü burada çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel vakit geçirmenin ötesinde eğitim alamadıkları alanda ya da ilgi duydukları alanda kendilerini yetiştiriyorlar. Bugün okuma yazma kursuna şahitlik ettik. Hayatı boyunca okuma yazma öğrenememiş büyüklerimiz, bugün burada okuma yazma öğrendiler ve diplomalarını aldılar"

65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam 65 yaş üstü öğrenciler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı - Son Dakika


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