65 yaş üstü şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne geldi - Son Dakika

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65 yaş üstü şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'ne geldi
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamayla evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere bugün 4 saat izin verildi.
Cemil ÖZDEMİR/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamayla evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere bugün 4 saat izin verildi. Aylardır yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen 65 yaş ve üstü şehit aileleri 4 saatlik izinin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Kendi imkanlarıyla şehitliğe gelemeyenler ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından getirildi.
"2 AYDIR GELEMEMİŞTİM"
Şırnak'ta şehit olan Piyade Üstteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz " Kartal'dan geliyoruz. Oğlumun bugün doğum günüydü. Şırnak Gabar dağında askerini kurtarırken şehit oldu. İzin almak için polisi aradık. Kendi imkanlarımızla gelecektik ama onlar getirmek istedi. 2 aydır gelememiştim." dedi. 65 yaş üstü için verilen izninde ilk iş Edirnekapı Şehitliği'ne gelen Emine Yıldız ise duygu dolu anlar yaşadı. Şehit annesi olmadığı halde her gün şehitliği ziyaret ettiğini ancak yasak sebebiyle gelemediğini belirten Yıldız, verilen izinde ilk olarak şehitliği ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:57 Kaynak: DHA
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