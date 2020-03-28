65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Son Dakika

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

6 saat önce

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası ilçe girişinde uygulama yaptı.

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı, System.String[]

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası ilçe girişinde uygulama yaptı.


Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı. Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı. - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:18 Kaynak: İHA

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