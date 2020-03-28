65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Son Dakika

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı
6 saat önce
65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı.
65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı
ERZURUM - Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı.
Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı.
Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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