65 yaş üstü sokağa çıkıyor - Son Dakika

65 yaş üstü sokağa çıkıyor
6 saat önce
65 yaş üstü vatandaşlar yarın sokağa çıkıyor.
65 yaş üstü vatandaşlar yarın sokağa çıkıyor. Uygulama saat 11'de başlayıp 15'te bitecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle vermişti müjdeyi. ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sayılı saatler kaldı. İç işleri Bakanlığı da bu yaş grubunun sokağa çıkışına ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar sokağa çıkabilecek. İhtiyaç söz konusu ise yanlarında refakatçi de bulundurabilecekler. 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek uygulamada vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uyacak ve maske takmaları da zorunlu olacak. Vatandaşların hareket alanları ise yürüme mesafesiyle sınırlı olacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:15 Kaynak: İHA
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