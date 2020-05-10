65 Yaş üstü sokağa çıkma izni çıktı, annesinin mezarı başına gitti - Son Dakika

65 Yaş üstü sokağa çıkma izni çıktı, annesinin mezarı başına gitti

İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Pendik'te izni değerlendiren bir vatandaş annesinin mezarı başına giderek dua etti.

4 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendiren yaşındaki 74 yaşındaki Mustafa Özkarakaşoğlu Anneler Günü nedeniyle annesinin Pendik Dolayoba'daki mezarı başına gitti. 2 aydır sokağa çıkmayan Mustafa Özkarakaşoğlu Annesinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

74 yaşındaki Mustafa Özkarakaşoğlu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. 60 gündür içerideydim. 60 gündür annemi ziyaret etmemiştim. Anneler Günü de bugün. hem havada aldık. Çok şükür bugünümüze Allah razı olsun. Muhtarımı aradım sağ olsun muhtarım getirdi" dedi.