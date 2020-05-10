65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI (1) - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Sultangazi meydanına gelenlerden bazıları koşarken, bazıları yürüyüş yaptı. Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki yaşlı adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü. Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var"dedi.

Görüntü dökümü:

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-SULTANGAZİ

-Sokağa çıkan vatandaşlar

-ŞİŞLİ

-Sokağa çıkan vatandaşlar

-BEYOĞLU

-Saatinden erken sokağa çıkan yaşlılar

-Kasımpaşa'da sokağa erken çıkan 93 yaşındaki adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapatıp sokakta yürümesi

-Dolapdere'de sokağa erken çıkan ve kaldırımda oturan kişi

-Kurtuluş'ta uygulamanın başlamasıyla sokağa ilk çıkanlardan Rıza Aktaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-AVCILAR

-Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar

- İstanbul