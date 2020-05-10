65 yaş üstü sokağa çıktı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü sokağa çıktı (3) - Son Dakika

65 yaş üstü sokağa çıktı (3)

16 dakika önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi.

65 yaş üstü sokağa çıktı (3), System.String[]
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, çıkış saatleri olan 11.00'ı beklemeden evlerinden dışarı çıktı.

"BUGÜN ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ"

Şişli'de caddede yürüyüş yapan Tahsin Güneş,"35 gündür evdeydim. Benim için sorun değildi. Ben 83 yaşındayım. Günler sonra dışarı çıkmak güzel. Ama bize dört saat az. Bize belli bir saat daha verseler azar azar daha iyi" ifadelerini kullandı.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Yine Şişli'de 70 yaşındaki Adel Acemoğlu, "Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kilitlendi. Bastonla çıktım. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem anneler günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.

"YÜRÜYÜŞ YAPIP EVİME GİDECEĞİM"

Sultangazi'de sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç" 2-3 aydır çıkmıyorum. Bugün ilk kez çıktım. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı şimdi biz onlara muhtacız. Bugün dışarı çıkmamıza izin verdiler, bende biraz yürüyüş yapıp evime gideceğim" derken, 66 yaşındaki Şerafettin Yıldız " Aylardır evdeyim. İlk kez çıkıyorum. Hem yürüyorum hem de spor yapıyorum. Evdeyken ev işleri ile ilgileniyordum. Şimdi çıktım spor yapmak istedim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ YAŞLILARI GÖRÜNCE AĞLAŞTIK"

76 yaşındaki İbrahim Birinci "2 aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık." dedi.

Beyoğlu'nda 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki vatandaşın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü. Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var" dedi.

RIZA AMCA TAKIM ELBİSE İLE ÇIKTI

Kurtuluş'ta izin saatinin başlamasıyla dışarıya ilk çıkanlardan ve oldukça şık giyimiyle dikkat çeken Rıza Aktaş "Dört saatte ne yapılabilir ki arabayla bir yere gidemezsin, piknik yapamazsın ama yine de güzel. Bu virüs çıktığından beri evdeyiz. Malum arabayla yasak dört saatte ne yapılabilir ki, en azından arabayla çıkabilseydik bir boğazı dolaşır gelirdik. Mecburen devletimizin vermiş olduğu talimatı uygulamamız lazım, biz yaşlılar olarak bunu yapmazsak gençlerimiz ne yapmaz. Başa gelen çekilir. İnşallah düzelir de bütün vatandaşımız rahata kavuşur ve bir nefes alırız" diye konuştu.

"ÇOK GEZMESİNİ SEVERİM"

Şirinevler Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar burada yürüyüş yaparak boş alanlarda dinlendikleri görüldü. Dışarıya çıkan yaşlıların sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptıkları görülürken, mesafeye uymayanlar ise polis tarafından uyarıldı.  Yasağın kalkmasıyla torunuyla dışarıya çıkan 86 yaşındaki Kemalettin Özbilen, "Bugün bize 4 saat müsade ettiler. Bizde biraz gezmeye çıktık. Allah razı olsun herkesten. 86 yaşındayım. Çok gezmesini severim. Sabahtan akşama kadar parklarda gezerim. 300 -400 metre dolaşırım. 4 saat gezeceğiz şimdi" dedi.

"REFAKATÇI OLARAK ÇIKTIM"

Şirinevler'de dedesine refakatçi olarak çıkan Ali Murat Özbilen, "Benim dedem. Refakatçi olarak yanına çıktım. Çin'de çıktığı ilk günden beri dışarıya göndermiyorum dedemi. Şimdi biraz rahatladı. Can sıkıntısından bize sarıyordu" derken, 67 yaşındaki Fehime Turan,"50 gündür evdeyiz. Evden dışarıya hiç çıkmadık. Güzel oldu. Kurallara uymayanlar var. Kurallara uyan pek yok. Onun için bu süreç biraz zor geçecek gibi geliyor. Ataköy'e kadar gidip geleceğiz. Ayaklarım açılsın biraz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Sultangazi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:46 Kaynak: DHA


Son Dakika

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı
Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu: Zirvede Renault var         
13:41
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor         
13:38
Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı Büyülü Sahra Çölü'nde akıl almaz olaylar! Kaybolan maraton koşucusu yarasa kanı içerek hayatta kaldı         
13:28
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı         
13:20
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor         
12:48
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım         
12:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım         
12:15
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor         
12:02
Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri Serenay Sarkıya'nın annesini görenler gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimler ve anneleri         
11:54
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız         
11:50
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı         
11:49
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı         
11:42
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti         
11:06
Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek Son dakika: İstanbul'da doğal gaz faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek         
10:41
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti         
10:28
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan Anneler Günü'nde yürek yakan söz: Birileri içime ateş topu atmış gibi         
10:16
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
09:59
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı         
09:51
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi         
09:42
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi         
09:37
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı         
09:37
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın         
09:28
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım         
09:26
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor         
09:07
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı         
09:05
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi         
08:19
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak         
08:04
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti         
02:28
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı         
01:45
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada         
01:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 14:03:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstü sokağa çıktı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]