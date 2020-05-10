65 yaş üstü sokağa çıktı; Avcılar ve Beylikdüzü'nde parklara akın ettiler - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında günlerden bu yana evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstündekiler dışarı akın etti. Ancak, sürenin kısıtlı olmasından yakındı.

Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki cadde ve parklar yaşlılarla doldu. Beylikdüzü'nde belediye yanındaki parkı saat 11.00'den itibaren dolduran yaşlılar, zaman zaman yürüdü, zaman zaman durup dinlendi. Bir kadın 2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını bu süre içerisinde 3 kilo aldığını söyledi. Parka gelenlerden Musa Genç, "Nazım Hikmet'in deyimi ile dünyaya kahretmedim hiçbir zaman erken geldim, diye. Ben 20'nci asırlıyım ve bununla övünüyorum, diyordu.. İlk defa erken doğduğumuza kahrettik. 50 gündür içerideyiz neredeyse günah keçisi gibi olduk" dedi. Parka gelenler 4 saatliğine tanınan iznin tadını çıkardıklarını söylediler.