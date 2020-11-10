65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor - Son Dakika

65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor

10.11.2020 15:39
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışta olduğu Malatya'da, tüm uyarılara rağmen risk gurubunda olan 65 yaş ve üstü yaşlılar kent merkezinde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışta olduğu Malatya'da, tüm uyarılara rağmen risk gurubunda olan 65 yaş ve üstü yaşlılar kent merkezinde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Kentteki tüm camilerde her ezan vakti öncesi yapılan uyarılarda kalabalık ortamlara girilmemesi ve işi olmayan yaşlıların dışarı çıkmaması isteniyor. Ancak uyarılara fazla uyulmadığı görülüyor. Malatya'nın en işlek meydanlarından biri olan Soykan Meydanında cami çevresinde günün her saati çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşın gezdiği görülüyor.

Maske takma kuralına uyulan kent merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kurallarının unutulduğu gözleniyor. - MALATYA

65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor

Namaz Vakitleri, Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor - Son Dakika


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