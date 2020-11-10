65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor - Son Dakika

65 yaş üstü uyarılara rağmen evde durmuyor
10.11.2020 15:39
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışta olduğu Malatya'da, tüm uyarılara rağmen risk gurubunda olan 65 yaş ve üstü yaşlılar kent merkezinde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışta olduğu Malatya'da, tüm uyarılara rağmen risk gurubunda olan 65 yaş ve üstü yaşlılar kent merkezinde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Kentteki tüm camilerde her ezan vakti öncesi yapılan uyarılarda kalabalık ortamlara girilmemesi ve işi olmayan yaşlıların dışarı çıkmaması isteniyor. Ancak uyarılara fazla uyulmadığı görülüyor. Malatya'nın en işlek meydanlarından biri olan Soykan Meydanında cami çevresinde günün her saati çok sayıda 65 yaş üstü vatandaşın gezdiği görülüyor.
Maske takma kuralına uyulan kent merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kurallarının unutulduğu gözleniyor. - MALATYA
Son Dakika Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla ezdi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Bakan Soylu şehit edilen kaymakamı unutmadı: Kanın yerde kalmadı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp