65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.

Söğüt'te artan vaka ve ağır hasta sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar sadece saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile ikametlerinden çıkabilecekler.

Ayrıca ilçe pazarının her gün açık olması kararlaştırılırken, maske ve mesafe kurallarına uymayan tüm vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. - BİLECİK