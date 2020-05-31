65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Fatih 'te dışarı çıktı. Fatih'te dışarı çıkarak parklara giden vatandaşlar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar saat 20.00'a kadar dışarıda bulunabilecek.

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar saat 20.00'a kadar dışarıda bulunabilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi

44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor

Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın