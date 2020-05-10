65 yaş üstü vatandaşlar evlerine döndü - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar evlerine döndü

65 yaş üstü vatandaşların evlerine buruk dönüşü

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından 1,5 ay sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, buruk bir şekilde evlerine döndü.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetilmesi ile beraber 1,5 ay sonra dışarı çıktı. Günler sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında dışarı çıkan vatandaşların kimi yürüyüş yaparken, kimi serin yerlerde oturup arkadaşlarıyla sohbet etti.

Polis ekipleri uyarılarda bulundu

Vatandaşlar, saat 11.00'de başlayan ve 15.00 itibariyle sona eren 4 saatlik iznin ardından evlerine dönerken, polis ekipleri de evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İznin sona ermesiyle beraber evlerine giden vatandaşlarda burukluk hakimdi.

"Daima çıkmak isteriz"

Evine doğru yolan çıkan Şükrü Cömert, "Şu anda mutluyuz. Nefes aldık. Turumuzu yaptık. Saatimiz dolmak üzere. Evimize döneceğiz. Çıkmak istemez miyiz? 50 gündür içeride neler yaptık? Çok zor. Daima çıkmak isteriz" diye konuştu.

"Biz de dışarı çıkmak istiyoruz"

Evde kaldıkları süre boyunca da yorulduklarını belirten Meliha Özdemir, "Evde de yorulduk aslında. Yürüyemiyorum fakat güneş lazım, hava lazım. Biz de dışarı çıkmak istiyoruz tabi ki. Yürüyüş yaptık. Güneşte oturduk" dedi. 65 üstü bir başka vatandaş ise, "En azından çıktık biraz hava aldık. Komşularla oturduk. Herkes evine gitti. Şimdi ben de evime gidiyorum" diyerek evin yolunu tuttu.

"4 saat dolmak üzere, evime doğru gidiyorum"

Bakırköy'deki vatandaşlardan Bülent Ertem, "4 saat dolmak üzere, evime doğru gidiyorum. Deniz kenarına gittim hava aldım" dedi.