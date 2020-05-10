65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havada yürüyüş yaptı - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havada yürüyüş yapmaları

65 yaş üstü vatandaşlar ile röportaj

- Kütahya

Kütahya'da, saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.

Bazı kişiler, kentin hareketli bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ve civarında yürüyüşe çıktı. Bazıları da cami avlularında oturup sohbet etti.

Eşiyle sokağa çıkan Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aylık süreçte evde bol bol Kur'an okuyup ibadet ettiklerini söyledi.

Sevgican Özdemir de "Evde olduğumuz iyi oldu, bu ramazanımız çok güzel geçiyor. Elhamdülillah ibadetlerimiz bol oldu." dedi.

Kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla babaannesine eşlik eden Gülden Aydın, "Babaannem, rahatsızlığından dolayı uzun zamandır dışarı çıkamıyordu. Hem kısıtlamanın bir süreliğine kaldırılması hem de Anneler Günü olmasından dolayı babaannemle yürüyüşe çıktık." diye konuştu.

Aydın'ın babaannesi Hasibe Okka da torununa teşekkür etti.

73 yaşındaki Numan Gören ise Kütahya'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların alınan tedbirlere uyduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 50 gündür dışarı çıkmıyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyuyorum. Tedbirlerin bayramda da uygulanması lazım. Bu virüsü, alınan tedbirlerle yenebiliriz. Başka türlü çok zor." değerlendirmesinde bulundu.