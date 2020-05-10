65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarttı - Son Dakika

Zonguldak'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdi.



İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı. Eldiven ve maske takarak sağlıklarına önem veren yaşlılar, yürüme mesafesindeki güzergah boyunca da sosyal mesafeye dikkat etti.



Üniversite Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkurunda güzel havanın tadını çıkarttı. 79 yaşındaki Hüsnü Öztürk, 60 gündür evden çıkmadığını ifade ederek şöyle dedi:



"İki aydır evden çıkmadım. Allah devlet başkanımızdan razı olsun. Dışarı çıkamıyorduk. Arabam var binemiyordum. 79 yaşındayım. Burada böyle yol boyunca hava alıyorum. Evde hanımla kavgadan başka bir şey yok."



Bir başka yaşlı vatandaş evinin yakınındaki kabristana giderek 40 gün önce hayatını kaybeden eniştesi için dua edeceğini söyledi.



65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 15.00'e kadar sokağa çıkabilecek.



Öte yandan, yaşlıların sokakta rahatça gezebilmesi için diğer vatandaşların sokağa çıkmamaları hatırlatıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra genelgede belirtilen görevlilerin haricinde; kısıtlamayı ihlal edenlere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesi gereği idari para cezası uygulanacak. - ZONGULDAK