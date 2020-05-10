65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın ve nehirlerin tadını çıkardılar - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın ve nehirlerin tadını çıkardılar

65 yaş üstü aile: "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

EDİRNE - İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokaklara akın etti. "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyen Edirneli yaşlılar, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Evde olmaktan vücudumuz kireçlenmişti, temiz hava çok iyi geldi" dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Edirne'de, saatler 11.00'i gösterdiğinde haftalardır dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar dışarıya adeta akın etti.

Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan 65 yaş üstü Edirneliler, hem güzel havanın hem de tarihi köprüler üzerinde nehirlerin tadını çıkardı.