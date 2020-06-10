65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek.

Konya'da dışarıya çıkma kısıtlamaları esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları kamu ve banka kurumlarındaki işlerini görürken, bazı vatandaşlar da parklarda vakit geçirdi.

Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarıya çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı gençler ile çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı.

Dedeler ve torunlar birlikte

Güneşli havayı fırsat bilerek Kültürpark'a torunlarıyla gelen 66 yaşındaki İsmail Hakkı Diker, kendilerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Yapılan düzenlemeyle kendi ihtiyaçlarını giderebileceklerini ifade eden Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde hapis kalmıştık. İhtiyaçlarımızı göremedik. Torunlarımız bu süreçte bize yardımcı oldu. Ancak onların da işbaşı yapmasıyla tamamen yalnız kalmıştık. Yeni düzenlemeyle artık kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görebileceğiz. Güneşli havada torunlarımla dışarıya çıktık. Cumhurbaşkanımız, İstanbul Kasımpaşa'dan benim çok eski arkadaşım olur. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Dedesi ve babaannesiyle parka gelen Ecrin Nisa Diker de uzun zamandır dışarıya çıkamadığını, yeniden dışarıya çıkabildikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetildiği ilk gün dışarı çıkarak, kamu kurumları, bankalardaki işlerini gördü, market ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

İl sakinlerinden 66 yaşındaki Hasan Özcan, Kovid-19 salgını sürecinde genelde evde kaldığını ve dışarıdaki işlerinde dost ile akrabaların yardımcı olduğunu söyledi.


Faturalarının ödemesi geldiği için dışarı çıktığını aktaran Özcan, "İhtiyaçlarımızı görmek için dışarıdayız. İşimi de görüp hemen eve gideceğim. Fazla dışarıda vakit geçirmeyi düşünmüyorum." dedi.

Sevincini dile getiren 75 yaşındaki Sakıp Kutluata da Hocalar ilçesinde yaşadığını ve kendileri için kısıtlamanın esnetilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

Aksaray

Kovid-19 sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Aksaray'daki vatandaşlar, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetildiği ilk gün dışarı çıkarak, Ulu Cami ve çevresiyle park ve bahçelerde güzel havanın tadını çıkardı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, arkadaşları ve yakınlarıyla sohbet etti.

Karaman

Karaman'da 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar kentin işlek caddesi İsmet Paşa ile Aktekke 15 Temmuz Meydanı'nda gezerek, güneşli havada keyifli vakit geçirdi.

Cumhuriyet Parkı ile Kuğulu Park'ta oturan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uyup maske taktı.

Güneşli, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun - Son Dakika

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