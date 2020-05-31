65 yaş üstü vatandaşlar parkları doldurdu - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar parkları doldurdu

-Günler sonra sokağa çıkan vatandaşlar müzik dinletisinde gönüllerinde eğlendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar Fatih'te dışarı çıktı. Belediye ekipleri tarafından su ve çorba ikram edilen vatandaşlar saat 20.00'ye kadar dışarıda bulunabilecek.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, günler sonra bir kez daha dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Fatih'te dışarı çıkarak parklara giden vatandaşlar, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından karşılandı. Fındıkzade Çukurbostan, Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları, Hekimoğlu Meydan Parkı ile Molla Şeref Parkı'nda vatandaşlara çay, çorba, su ikramı, maske ve dezenfektan dağıtıldı. Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda ise Türk Sanat Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Parkta toplanan vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bazıları ise yakınları ile online olarak görüntülü görüştü. Vatandaşları bu özel günlerinde belediye ekipleri de yalnız bırakmayarak her türlü yardımlarına koştu. Vatandaşlar saat 20.00'ye kadar dışarıda bulunabilecek.

Günler sonra bir kez daha dışarı çıkan vatandaşlar, "Çorbamızı aldık. Allah razı olsun belediyemizden. Tedbirlere uymaya devam ediyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bizimle çok güzel ilgilendiler. Bugün sokağa çıkmaktan çok mutlu olduk. Sabırlı olmalıyız. Bu günler geçecek. Korona bizi birgün terk edecek. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.