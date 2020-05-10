65 yaş üstü vatandaşlar sahile akın etti - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni bugün saat 11.00'de başladı. Dışarı çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar Silivri sahiline inerek kimi uzun süre görmedikleri arkadaşları ile sosyal mesafeyi de koruyarak sohbet etti. Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, bazıları da kuşları besledi.



Yeni tip korona virüs sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Silivri merkez ve sahile adeta koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da riayet ederek güneşli Pazar gününün keyfini çıkardı.



Silivri sahiline çıkan 76 yaşındaki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin cazgırı Recep Koşan, söylediği manilerle çevredeki akranlarına hoş vakit geçirmelerini sağlarken 65 yaşındaki Ferhat Güler de "Evde oturmak çok zor, yiyip içip yatıyoruz. Hareketsizlikten daha çok hastalanıyor insan. Öleceksek ben öleceğim beni serbest bırakın, sanki o kendini koruyabiliyor benden genç olan, ben daha iyi bilirim hayatı neyi ne olduğunu" dedi. - İSTANBUL