65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2) - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak yürüyüş yaptı (2)
İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.
İstanbul'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:45 Kaynak: AA
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