65 yaş üstü vatandaşlar sokakların tadını çıkardı - Son Dakika

Balıkesir'de iki ay sonra 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağına 4 saatlik verilen arayla birlikte şehir merkezine çıkarak güneşin tadını çıkardı. Özellikle Milli Kuvvetler Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı'na çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bir kısmı bankamatiklerden para çekerken, bir kısmı da sokak ortasında sohbet ederek gününü geçirdi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki aydır uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağına 4 saatlik ara verildi. 65 yaş üstü vatandaşlar soluğu sokaklarda alırken, gençlerin aksine sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken şehiri merkezinde bol bol fotoğraf çektirerek bugünü ölümsüzleştirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki aydır dışarıya çıkamayan yaşlıların bir kısmı bankamatiklerden para çekerken, bir kısmı da yolda gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar yolda karşılaştıkları arkadaşlarına "salıncağa da bindin mi?" diye şakalaştı. Anneler gününe denk gelen sokağa çıkma yasağına verilen arada 65 yaş üstü kadınlara eşleri Anneler Günün çiçeklerle kutladı. - BALIKESİR