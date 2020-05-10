65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii'ne akın etti - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasıyla Eyüpsultan Camii'ne akın etti

Cami'ye gelen vatandaşlar abdest alıp dua etti

Camii'deki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yasağın kalkmasıyla soluğu Eyüpsultan Camii'de aldı. Camii'ye gelen vatandaşlar öncelikle şadırvanda abdest aldı. Ardından Eyüpsultan Türbesi'nde dua ettiler. Camii'deki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma izni saat 11.00 itibariyle başladı. Eyüpsultan çevresinde yaşayan vatandaşlar, yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu Eyüpsultan Camii'de aldı. Camii'ye gelen vatandaşlar öncelikle şadırvanda abdest aldı. Ardından Eyüpsultan Türbesi'nde dua ettiler. Yasağın kısa süreliğinede olsa kalktığına sevinen yaşlılar cami avlusunda yürüyüş yaptı. Camii'deki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

"Evde bunaldık ama Allah bunu bize imtihan olarak verdi"

Yasağın kalkmasına sevinen Bahar Tanrıverdi, "2 aydır evdeyiz hiç dışarı çıkmadık. Evde bunaldık ama Allah bunu bize imtihan olarak verdi. Dışarı çıktığım için çok mutluyum inşallah çocuklarım torunlarım da çıkar. Allah ülkemize sağlık sıhhat afiyet versin" dedi.

"Ben devletime güveniyorum. Onlar bir şey biliyor ki bizi evde tutuyor"

Devlete güvendiğini belirten Mustafa Kılınçkan, "Milletin başında bu devlet olduğu sürece Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz. Ben devletime güveniyorum. Onlar bir şey biliyor ki bizi evde tutuyor. Bizi ve sağlığımızı düşünüyorlar. Şuan dışarı çıktığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Eyüpsultan Camii'sine dua ettim ferahladım"

Evde bunaldığını söyleyen Hüseyin Ural, "Evde sıkıldık, sıkılmadık dersek yalan olur. Eyüpsultan Camii'sine 2 aydan sonra yeni geldim. Hemen bir dua ettim, ferahladım. Evde kalınca bunalıma giriyoruz" ifadelerini kullandı.