65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - ÇANAKKALE/ESKİŞEHİR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:16 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - ÇANAKKALE/ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum