65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Samsun'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.
Samsun'da koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı. Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bugün yine sokağa çıkma imkanı buldu. Samsun'da saat 12.00'de sokağa çıkan yaşlıların sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.Bazı yaşlılar parklarda oturmayı tercih ederken bazıları ise sahilde ve Kurtuluş Yolu'nda yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:27 Kaynak: AA
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