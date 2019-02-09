65 Yaş Üstü Vatandaşlara Bedava Hamam Hizmeti

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşlar, belediye tarafından işletilen hamamlardan ücretsiz olarak yararlanmaya başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşlar, belediye tarafından işletilen hamamlardan ücretsiz olarak yararlanmaya başladı.



Enflasyonla mücadele kapsamında belediye tarafından işletilen hamamlardan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmasının karara bağlandığı topkantı sonrası belediye hamamında hizmet sunumuna başlandı.



İlk etapta hamama gelen 65 yaş ve üstü vatandaşların kimlik bilgileri alınıyor. Alınan bilgiler üzerinden belediye tarafından basılacak kartlar ile sürekli ücretsiz girebilecekler. Kartların basım süresi zarfında geçen zaman boyunca, 65 yaş üstü vatandaşlar kimlikleri ile giriş yapabilecekler.



Yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten 65 yaş üstü vatandaşlar, "Bu uygulamayı başlatan Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya, biz yaşlıları böylesine önemli bir konuda düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz" dediler.



Belediye hamamlarına yıkanmak için gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, ücret ödemek istediklerinde "Hayır sizden Belediye tarafından alınan kararla para almıyoruz" sözünü duyunca oldukça şaşırıp daha sonra sevindikleri görüldü. - KÜTAHYA

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