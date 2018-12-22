Son Dakika Haberleri: 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kaplıca Gezisi

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kaplıca Gezisi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında daha önceden Çanakkale, İstanbul ve Şanlıurfa'nın değişik ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanlarda misafir edilen yaşlılar bu kez Karaali Kaplıcalarında ağırlandı.

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Kaplıca Gezisi, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında daha önceden Çanakkale, İstanbul ve Şanlıurfa'nın değişik ilçelerindeki tarihi ve turistik mekanlarda misafir edilen yaşlılar bu kez Karaali Kaplıcalarında ağırlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, YADES projesinden faydalanan yaşlılara yönelik Karaali Kaplıca programı düzenledi. Büyükşehir belediyesi kültür ve sosyal işler daire başkanlığı engelliler şube müdürlüğü tarafından yürütülen YADES Projesi kapsamında Karaali'de ağırlanan yaşlılar, desteklerinden dolayı büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

Karaali'de ilk olarak sağlık kontrolleri yapılan yaşlılar ardından kaplıcalarda zaman geçirdi. Yaşlılar akşam saatlerinde yine büyükşehir belediyesi araçları ile alınarak evlerine götürüldü. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:28 Kaynak: İHA

Kaplıca, Karaali, Şanlıurfa, Yaşam
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