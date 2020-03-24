65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

6 saat önce

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli, System.String[]

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.


Başkan Gökhan Yüksel, süreci bizzat yönetti


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in süreci bizzat yönettiği yardım çalışması kapsamında; Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediyesi Güvenlik ve Şoför ekibi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünde tam kadro yer aldı.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dağıtıma çıkmadan önce belediye binası önünde bekleyen ekiplere seslendi. Yardım çalışması çerçevesinde hassasiyet gösterilmesi gereken konular ile alakalı uyarılarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel, şöyle konuştu: "Arkadaşlar, ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Hem Kaymakamlığımız, hem Emniyet Müdürlüğümüz hem de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen veriler neticesinde tespitlerimizi yaptık. Sizlere güveniyorum, komşularımızın bizlere ihtiyacı var. Bir aile olarak bu ihtiyaçları hep beraber karşılayacağız. Bireysel ziyaretlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. O yüzden her ekibin başında mutlaka üniformalı bir zabıta arkadaşımız olacak. Bir şoför arkadaş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden bir arkadaş ve bir zabıta personeli olmak üzere her araçta toplam 3 kişi olacak. Ekip olarak birbirinize sahip çıkın. Lojistik anlamında hangi ihtiyacınız olursa olsun hepsini bizler karşılayacağız. Bu zor günleri atlattıktan sonra, böylesi zor süreçte fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarımızın mutlaka mükafatı olacak. Hep birlikte başaracağız, yolunuz açık olsun teşekkür ediyorum."


Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından; her bir araçta 3 personelin bulunduğu 8 ayrı ekip, dağıtımı gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Yardım çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yardım alan 65 yaş üstü, 184 vatandaşa ulaşıldı. İçerisinde; dezenfektan, sıvı sabun, maske, eldiven, kolonya ile birlikte 14 madde kuralının anlatıldığı broşürün bulunduğu çanta, her bir vatandaşa ekipler tarafından teslim edildi.


Yapılan her teslimatta ekipler, maske ve eldiven değişimine büyük bir özen gösterdi. Kartal Belediyesi'nin hazırlamış olduğu kişisel temizlik kitini alan 65 yaş üstü vatandaşlar ise; güler yüzle karşıladıkları belediye ekiplerine teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e sevgi ve selamlarını iletti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:47 Kaynak: İHA

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