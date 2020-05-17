65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler 12: 00-18: 00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma izinlerinin süresi doldu. Vatandaşların evlerine dönerken mutsuz olduğu görülürken, bazı yaşlılar ise el sallayarak evlerinin yolunu tuttu.



İstanbul'da uzun bir aranın ardından sonra sokağa çıkan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan park ve sahillere 65 yaş üzeri vatandaşların akın ettiği görüldü. Yaşlıların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlemlendi. 65 yaş üstü vatandaşlara iznin verildiği 12: 00-18: 00 saatleri arasında yürüyüş yaptı, banklarda sohbet etti. Sahile hasret kalanlar tüm gün denizi seyretti. Fakat iznin bitiş saatinin yaklaşması ile vatandaşlar mutsuzluğa kapıldı. Kimi vatandaşların evlerine dönerken mutsuz olduğu gözlemlenirken, kimi de el sallayarak gitti. Kısa sürede tüm park ve bahçeler boş kaldı. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmayı özledikleri gözlemlendi.



"Uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıyı özledik"



Kardeşleri ile birlikte güzel havanın tadını çıkaran Nejat Sarı, "Ağabeylerimle birlikte gezdik, dolaştık. Yürüyüp spor yaptık. Arkadaşlarımızla buluştuk. Bu kadar uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıyı özledik. İnsan sosyal bir varlıktır ihtiyacımız oluyor sosyalleşmeye" ifadelerini kullandı.



Ahmet Yılmaz ise dışarıda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor.



"Haftada bir gün yetmiyor"



Kısıtlamada verilen izinlerin yetersiz olduğundan yakınan Hasan Aksoy, "Haftada bir gün yetmiyor en azından hafta içi de kısıtlı bir saat olsa çok iyi olur. Doğa özlenmeyecek gibi değil. İnşallah en kısa sürede her şey düzelir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL