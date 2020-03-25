65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.


Gölpazarı Belediyesi tarafından devreye sokulan aşevinde hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, ilçe merkezinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan yaşlıların evlerine ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Bin kişi kapasiteli aşevinde şuan için 50 yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan 65 yaş üstü ailenin evlerine yemek servis edilirken, ihtiyacı olmayan kişiler de unutulmuyor.


"Evde kalın, sağlıklı kalın"


Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, su süreçte ilçe halkı ve özellikle yaşlılarımızın zamanını vakitlerini evlerinde geçirmelerini rica ederek, "İlaç, gıda, temizlik malzemesi de dahil tüm gıda ihtiyaçlarınızı Gölpazarı Belediyesi olarak karşılamaya başladık. Bugün itibari ile önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerini artık sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu hizmetimizin kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Yaşlılarımız kıymetli büyüklerimiz bize cenabı Allah'ın birer emaneti biz onların dualarıyla ayakta duruyoruz ve hayır dualarına ihtiyacımız var yaşlılarımızın bu süreçte evde kalmalarını zamanlarını evlerinde geçirmelerini özellikler rica ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:35:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]