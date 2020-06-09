65 yaş üstü vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor - Son Dakika

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara, bu kısıtın kaldırıldığı günlerde tarihi mekanlar ile spor tesisler gezdirilerek güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi çalışanları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara bu kısıtın kaldırıldığı günlerde etkinlikler yapıyor.

Bu kapsamda evlerinden özel araçlarla alınan yaşlılar, şehitlik, tarihi tabyalar ve türbe ziyaretlerinin yanı sıra spor tesislerini de gezerek Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe Atlama Kuleleri'nde çay içip sohbet etti. Ekinlikte şehit aileleriyle kentteki şehit mezarları da ziyaret edildi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, etkinliğin sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz Projesi'nden ilham alarak sokak kısıtlaması olan vatandaşlara dışarı çıkma izni oldukları günlerde jest yaptıklarını aktaran Altunok, "Atlama kulelerinde Erzurum türküleri ve manzarası eşliğinde çay içip sohbet ettik. Yaşlılarımızın duasını alarak onlara moral olduk." dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da Kovid-19 sürecinde siperli maske üretimiyle sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına ve çok sayıda meslek örgütüne destekte bulunduklarını kaydederek, "Gençlik liderlerimiz örnek bir çalışmaya imza atarak yaşlı vatandaşlarımıza kendi izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.