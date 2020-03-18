65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için tedbir alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için tedbir alındı - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için tedbir alındı

25 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli önlemler alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli önlemler alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 ilçede 65 yaş üstü 1206 vatandaşın ev temizliğinden tadilatına, psikolojik destekten kuaför ihtiyacına kadar birçok alanda hizmet verildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlıların evlerinde dezenfekte işlemi yapıldığı aktarılan açıklamada, içerisinde birçok temizlik ürününün yer aldığı hijyen kolisinin dağıtıldığı, böylelikle yaşlı vatandaşların virüsten korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bu konudaki hassasiyetinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Karakış, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman büyüklerin yanında olacaklarını da ifade etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise çalışmaların titizlilikle yürütüleceğini vurguladı.

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için tedbir alındı

Kuaför, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:15 Kaynak: AA

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