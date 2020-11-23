65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor
23.11.2020 16:53
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri tarafından karşılanıyor.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri tarafından karşılanıyor.
81 İl'de başlatılan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından temin edilip, adreslerine teslim ediliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "65 yaş üstü vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak, Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlılarımızın market alışverişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır" denildi. - ÇORUM
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