65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili alınan karar sonrasında başvurular e-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştirilirken, birçok vatandaş kaymakamlıkların önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri, vatandaşları evlerine geri gönderdi.

Yeni tip korona virüs (Covid -19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili uygulamaya konulan yeni karar dün açıklandı. Bulundukları illerden memleketlerine gitmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi taleplerini e-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden yapılabilecek. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar ve refakatçileri, erken saatlerde kaymakamlıkların yolunu tuttu. Kağıthane ve Bağcılar Kaymakamlıkları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri, vatandaşları evlerine geri gönderdi.

"BOŞUNA KAYMAKAMLIĞA GELMEYE GEREK YOK, E-DEVLET'TEN HIZLICA HALLEDEBİLİYORSUNUZ"

Seyahat iznini e-devlet üzerinden alan Nurullah Demirci, "E-Devlet üzerinden saat 09.00'dan sonra annem için başvurdum. Onay mesajı geldi. Buraya da gelip sordum oldu mu diye. Onlar da evet olmuş dediler. Boşuna kaymakamlığa gelmeye gerek yok, e-Devlet'ten hızlıca halledebiliyorsunuz" dedi.

"MEMLEKETE GİDECEĞİM, YOL İZNİ ALMAK İÇİN GELDİM"

İzin için kaymakamlığa gelen bir vatandaş ise, "Memlekete gideceğim, yol izni almak için geldim, izin alabilirsem gideceğim, alamazsam kalacağım" dedi.

(Armağan Yılmaz - Sümeyye İnal - Emre Baba/İHA)