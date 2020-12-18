65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme - Son Dakika

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme

18.12.2020 08:22
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme, System.String[]

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışın ardından alınan önlemler kapsamında sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve doğru beslenmeleri önem kazanıyor.

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışın ardından alınan önlemler kapsamında sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve doğru beslenmeleri önem kazanıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının olduğu bugünlerde özellikle 65 yaş üstü kişilerin çok dikkatli olması gerektiğini çünkü bu kişilerde yaşa bağlı olarak bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarında düşüş görülebildiğini söylüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için hafta içi her günü kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, belirlenen saatler dışında dışarı çıkmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Böylelikle evde daha çok vakit geçiren bu yaş grupları için doğru beslenme de önem kazanıyor.

'SPOR BİLİNÇLİ YAPILMALI'İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, "65 yaş üstündeki kişilerde vücudun dinlenmesi ve vücut sıcaklığının korunması daha önemlidir. Vitamin açısından, beslenme açısından, herkesin yeterli vitamin, protein alması gerekir. Özellikle yaşlıların dinlenmeye önem vermesi gerekiyor. Vücudu yoracak işler yapmamak daha doğru olur. Spor herkes için faydalı. Ancak sporu koşullarına uygun olarak yapmak önemli. Kış mevsiminde vücut terli kalırsa, bu durum dışarı çıktığında vücut ısısının birden düşmesine yol açar. Bu da direnci düşürür. 20 yaş altında bazen beslenme bozuklukları görüyoruz. Tek taraflı beslenme, fast food tarzı beslenme bu çok doğru değil. Birçok besinde çeşitli vitaminler vardır bunları tüketmek gerekiyor. Her gün belli oranda çiğ meyve ve taze sebzeyle beslenmek gerekiyor" dedi.'KIZARTMA VE HAMUR İŞLERİNDEN UZAK DURULMALI'Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Koronavirüs salgınının olduğu bugünlerde özellikle 65 yaş üstü kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu kişilerde yaşa bağlı olarak bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarında düşüş görebiliyoruz. Aynı zamanda diyabet, şeker hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları yaygın görüyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli nedenlere bağlı olarak B ve D vitaminleri olmak üzere vitamin ve mineral alımında düşüklük göze çarpıyor. Özellikle bu süreçte kronik rahatsızlığı olan kişilerle kan tetkikleri sonucunda vitamin- mineral eksiklikleri olanların doktor tavsiyesi doğrultusunda ilaçlarını ve takviyelerini doğru almaları çok önemli" dedi. Hareketsizliğe dikkat çeken Sarı, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hareketlilik çok azalıyor. ve evde geçirilen süre artıyor. Buna bağlı olarak kilo artışları görülüyor. Kilo artışıyla birlikte çeşitli kronik hastalıklar beraberinde geliyor. Bu kişiler yağ, tuz ve şeker gibi içerikleri besinlerinde sınırlandırmalı; kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durmalı. Bunun yanı sıra özellikle proteinli gıdaları yeterli tüketmeleri, karbonhidrat kaynaklarını doğru seçmeleri gerekiyor. Beslenme sorunlarından biri de su tüketimidir. Yaşlı kişilerde günde en az 8 bardak su tüketimini öneriyoruz. 20 yaş altı bireylerde ise kilogram başına 30 mililitre su tüketimi yine önemlidir" dedi. Bu grubun zamanını daha çok evde geçirmesi nedeniyle güneşten yeteri kadar faydalanamadığına dikkate çeken Sarı, "Özellikle izin verilen saatlerde güneşten faydalanarak yürüyüş yapmaları bağışıklıklarını destekleyecektir" dedi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme - Son Dakika


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