65 yaş üstü ve 20 yaş altı için doğru beslenme - Son Dakika

KORONAVİRÜS vakalarındaki artışın ardından alınan önlemler kapsamında sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve doğru beslenmeleri önem kazanıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının olduğu bugünlerde özellikle 65 yaş üstü kişilerin çok dikkatli olması gerektiğini çünkü bu kişilerde yaşa bağlı olarak bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarında düşüş görülebildiğini söylüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için hafta içi her günü kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, belirlenen saatler dışında dışarı çıkmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Böylelikle evde daha çok vakit geçiren bu yaş grupları için doğru beslenme de önem kazanıyor.