65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek - Son Dakika

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek

31.12.2020 08:36
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek, System.String[]

Çin'den 17 konteynerle THY uçağına yüklenen 3 milyon doz Çin aşısı dün Türkiye'ye geldi. İlk aşamada 1,5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e-Nabız'dan görebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında aşıların dün sabah Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığını, buradan sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildiğini anlatarak "Ürünler Bakanlığımızın deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazlar kontrol edilmiş ve sonrasında ürün kabulü yapılmıştır. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır." dedi.

Aşılama programıyla ilgili de bilgi veren Koca, özetle şunları söyledi:

WEB SAYFASI VE MOBİL UYGULAMA

"Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır. Bilim Kurulumuz koronavirüs aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır... Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.

AŞI HAKKANİYETLE DAĞITILACAK

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı, risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır. Vatandaşlarımız konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecektir. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."

ROTA HAVADA DEĞİŞTİ

Hürriyet'in haberine göre, Türk Hava Yolları ilk planlamaya göre aşıları taşıyan uçağın önce İstanbul Havalimanı'na ineceğini, bir gün sonra Ankara'ya getirileceğini açıklamıştı. Ancak aşıların bu süre zarfında bir depoya aktarılmasında, bekletilmesinde sorun olabileceği ve 14 günlük analiz sürecinin başlatılmasında gecikme oluşabileceği göz önüne alınarak, önceki gece rota değiştirildi. Böylece Pekin Havalimanı'ndan 29 Aralık Salı günü 19.50'de kalkan TK6175 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, 30 Aralık günü saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

MASKESİZ GÜLÜMSE, MESAFEDEN KURTUL

Konteynerlerin üstünde 'Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul' sloganı vardı.

KİM, NE ZAMAN, NASIL AŞI OLACAK?

Aşıların analizlerine dün başlandı. Testler 14 gün sürecek. Bu sürede aşının Türkiye'deki faz-3 çalışmasının da tamamlanması planlanıyor. Aşı daha sonra diğer illere dağıtılacak. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e-Nabız'dan görebilecek.

e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin bu yerlerde aşılanması hedefleniyor. Sağlık koşulları nedeniyle evden çıkamayanların da evlerinde aşılanması sağlanacak.

AŞILAR DEPODA

Esenboğa Havalimanı'na getirilen Çin aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi. Bakanlıktan şu bilgiler verildi:

RASGELE NUMUNE: "Aşılar, depolarda bir dizi işlemden geçiriliyor. Soğuk zincir konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Analizler için rasgele numuneler alınıyor.

JENERATÖRLER MEVCUT: Numuneler, 2 hafta analiz edilecek. Uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacak. Aşıların muhafaza edileceği depolarda sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. (ANKARA)

DÜNYADA İLK 3'TEYİZ

"Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. -80'den +50 dereceye kadar hassas bir şekilde ısı ölçümü yapılabiliyor. Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde yer alıyor."

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Esenboğa Havalimanı, Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek - Son Dakika


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