65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılma tavsiyesi - Son Dakika

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılma tavsiyesi

20.11.2020 13:19
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılma tavsiyesi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Kovid-19 tedbirlerine uymanın herkesin vazifesi olduğu belirtilerek, bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların namazlarını evlerinde kılmaları gerektiği ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Kovid-19 tedbirlerine uymanın herkesin vazifesi olduğu belirtilerek, bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların namazlarını evlerinde kılmaları gerektiği ifade edildi.

"Cennet: Müminleri bekleyen sonsuz nimet" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İzzet ve celal, ikram ve kemal sahibi olan Allah'ın, kullarına dünya ile başlayıp ahirete uzanan bir hayat bahşettiği kaydedilen hutbede, dünyada yapılanların karşılığının, ahirette mükafat veya ceza olarak görüleceğine dikkat çekildi.

İman edip faydalı işler yapmak için aklını, yüreğini, yeteneklerini, malını ve imkanlarını seferber edenlerin cennetle müjdelendiği hatırlatılan hutbede, "Ama hakkı inkar edip hakikate sırtını dönerek kötülük yolunda ömrünü harcayanları acı bir azapla uyardı. Eşsiz nimetlerle bezenmiş olan cennet, barış ve huzurun daim olduğu ebediyet diyarıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yaşayan, ibadetlerini ihlasla eda eden, güzel ahlaktan taviz vermeyen kulların ödülüdür. Rabbimize ve sevdiklerimize kavuşacağımız sevinç ve mutluluk yuvasıdır." ifadelerine yer verildi.

Hicr Suresi 46'ncı ayetindeki "Selametle ve güvenle girin cennete" ifadesine yer verilen hutbe şöyle devam etti:

"Her türlü acı, keder, hastalık ve sıkıntıyı arkalarında bırakan cennetliklerin durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: 'Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: 'Selam olsun size! Hoş geldiniz. Haydi, ebedi kalmak üzere buyurun, girin cennete!' Artık ne hüzün ne hasret ne de zorluk vardır. Engin rahmeti ve cömertliğiyle kullarını karşılayan Yüce Allah, dünyadaki gayretlerinin karşılığını onlara eksiksiz biçimde lütfetmiştir."

"Cennete girmek için imanla ve umutla çalışalım"

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çeşit çeşit cennet nimetlerini anlatarak müminleri iyiliğe teşvik eden canlı tasvirlerin olduğu hatırlatılan hutbeye, şöyle devam edildi:

"Anlatmakla bitmeyen bu güzellikler hakkında Rabb'imizin şöyle buyurduğunu Peygamberimiz bize nakleder: 'Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği birtakım nimetler hazırladım.' O halde geliniz, yolları çetin de olsa cennete ulaşmak için sabır ve sebat göstermeye, hayır ve hasenat işlemeye devam edelim. Rabb'imiz bizden razı, biz de Rabb'imizden razı olarak cennete girmek için imanla ve umutla çalışalım."

"Kovid-19 tedbirlerine uymak hepimizin vazifesi"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içinde olunduğu vurgulanan hutbede, "Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükafata nail olacağız inşallah." uyarısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara namazlarını evde kılma tavsiyesi - Son Dakika


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