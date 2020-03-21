65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama - Son Dakika

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama

20 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:26 Kaynak: DHA

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