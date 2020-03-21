65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama - Son Dakika

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65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama
19 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:27 Kaynak: DHA
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