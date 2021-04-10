65 Yaş üstüne "adrese teslim e-devlet şifresi" kolaylığı getiriliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni bir kolaylık hizmete sunuldu.

Buna göre 65 yaş üzeri vatandaşların artık e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak şifreleri evlerine teslim edilecek.

Bunun için yapılması gereken ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerine teslim edilmesini talep etmek.

Şifre talebi PTT AŞ'ye iletilmesinin ardından, PTT kargo personeli şifreyi, yüz yüze kimlik doğrulaması yaptığı vatandaşa teslim edecek. Bundan sonraki adım ise e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerinin girilerek hesabın aktif hale getirilmesi.

Vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan hizmet, ilk olarak 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılmıştı.

Yoğun talep üzerine ise önce Ankara geneli ve İstanbul'da da hayata geçirildi. ve artık Türkiye genelinden 65 yaş üstü vatandaşlar bu hizmetten faydalanabilecek.

-İHA-