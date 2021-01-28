65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor - Son Dakika

65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor

28.01.2021 16:57
65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor, System.String[]

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un Kurucusu Çağada Kırım, "Aboneliğin 65 yaş üstündeki bir tüketiciye ait olduğu ev kullanıcılarının, engelli kullanıcıların ve şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektrikleri yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi Encazip.com'un Kurucusu Çağada Kırım, "Aboneliğin 65 yaş üstündeki bir tüketiciye ait olduğu ev kullanıcılarının, engelli kullanıcıların ve şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektrikleri yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek. Böylece bir ya da iki fatura ödememiş olan bu kullanıcıların elektriğinin kesilmesi mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Encazip.com açıklamasına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasının pandemi ile değişen alışkanlıklara uyum sağlayabilmesi ve özellikle de sokağa çıkma kısıtlamasına takılan vatandaşların sorun yaşamaması için elektrik tüketicilerinin haklarını belirleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde bir dizi düzenleme yapıyor.

Geçen yılın aralık ayında görüşe açılan ve şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin elektrikleri borçlanmadan ötürü kesilmesi oldukça zorlaşacak. Cuma günleri, sokağa çıkma yasaklarının olduğu hafta sonları ve bayramlarda da elektrik kesme işlemi uygulanmayacak.

"Yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağada Kırım, yönetmelikte yapılacak söz konusu değişikliğin pandemi döneminde oluşan mağduriyetleri önemli ölçüde gidereceğini belirterek, "Aboneliğin 65 yaş üstündeki bir tüketiciye ait olduğu ev kullanıcılarının, engelli kullanıcıların ve şehit aileleri ile muharip/malul gazilerin elektrikleri yalnızca art arda 3 faturanın ödenmemesi halinde kesilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Böylece bir ya da iki fatura ödememiş olan bu kullanıcıların elektriğinin kesilmesinin mümkün olmayacağını aktaran Kırım, şunları kaydetti:

"Sene içinde 3 defadan fazla fatura ödenmemesi de elektrik kesintisi için yeterli olmayacak, sadece birbirini takip eden 3 faturanın ödenmemesi durumunda borçtan dolayı elektrik kesintisi yapılabilecek. Bununla birlikte elektrik kesme işlemleri cuma günleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günler olan cumartesi ve pazar günleri yapılamayacak. Elektrik kesme işlemleri yalnızca pazartesi-perşembe günlerinde saat 08.00 ile 15.00 arasında yapılabilecek."

Elektrikte uzaktan işlem sürecinin yaygınlaştırılması hedefleniyor

EPDK tarafından yapılacak düzenleme, kesinti muafiyetinin yanı sıra sayaç kontrolü, güvence bedeli ve sözleşmelerde de tüketiciyi koruma altına alıyor. Tüketiciler, sayaçlarının arızalanması ya da ölçme hassasiyetinden şüphe duyulması halinde sayacın kontrolünü talep edebiliyor. Bu durumda sayaç kontrollerini yapmakla yükümlü elektrik dağıtım şirketi, tüketicileri kısa mesaj ile bilgilendirecek ve tüketicilere yazılı tutanak bırakılacak.

Öte yandan, yapılacak düzenleme ile "tedarikçi değişikliği" yapmış ya da herhangi bir şekilde abonelik bilgileri değişmiş tüketicilerin "güvence bedeli iadesi" almaları kolaylaşacak.

Görevli elektrik tedarikçileri, internet sitelerinde "güvence bedelini geri almayan tüketiciler" bölümü oluşturarak tüketicilerin güvence bedeli iade sorgularını yapmalarını sağlayacak. Güvence bedeli iadesi olup olmadığını internet üzerinden sorgulayabilecek olan tüketiciler, kimi zaman 2-3 fatura tutarına kadar ulaşan güvence bedellerinin iadesini kolayca alabilecek.

EPDK tarafından yapılacak en önemli güncelleme ise elektrik işlemlerinin tamamen uzaktan kanallara taşınması olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen güncelleme ile serbest tüketici sözleşmelerinde olduğu gibi perakende elektrik sözleşmeleri de "mesafeli sözleşmeler" kapsamına alınacak. Abonelik başlatmak olarak da tabir edilen perakende satış sözleşmeleri artık mesafeli olarak yapılabilecek. Böylece tüketicilerin elektrik ile ilgili konularda elektrik şirketlerinin müşteri işlem merkezlerine gitme zorunluluğu tamamen ortadan kalkacak ve tüketicilerin bu merkezlerde birikmesinin önüne geçilerek salgınla mücadelede çok önemli bir adım atılmış olacak.

Sözleşme başlatmanın yanı sıra sözleşme sonlandırma işlemleri de artık mesafeli kanallardan yapılabilecek ve tüketicilerin herhangi bir nedenle elektrik işlemleri için müşteri hizmet merkezine gitme gerekliliği olmayacak, tüm işlemler uzaktan kanallarla yapılabilecek. Tüm bu değişikliklerin fiziksel işlemleri yüzde 80 azaltacağı öngörülüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Engelli, Şehit, Kırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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