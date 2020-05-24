65 yaş üstüne çifte bayram - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklarda güneşlendi, piknik yaptı, güvercin besleyip, kaydıraktan kaydı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayramın 1'inci günü 3'üncü kez sokağa çıktı. Saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara akın etti. Maskelerini takarak parkta oturan vatandaşlar, birbirleriyle sohbet ederek, çocukları ve torunlarıyla telefonda görüntülü konuşup, bayramlaştı. Parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlardan kimisi piknik yaptı, kimisi güvercin besledi, bazıları da çocuk parkında kaydıraktan kayarak, çocuklar gibi eğlendi. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Tunalı Hilmi Caddesi'nde Kuğulu Park'ta yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından maske dağıtılıp, kolonya ve şeker ikram edildi.

'ÇİFTE BAYRAM YAPIYORUZ'

Parkta güneşlenen Betül Boralı "Güneşi özledik, dışarıyı özledik, gerçi hastanede olmayayım da evde olayım" dedi. Kuşlara yem veren Zöhre Elik "Her izinde çıkıp kuşlara yem veriyorum. Çıkamadığım zaman pencerenin önüne yem bırakıyorum. Kuşları beslemeyi çok seviyorum" dedi. Yıldız Balcı ise "Hem dışarıya çıktık hem de bayramı yaşıyoruz. Arkadaşım kek yaptı. Termosla çay getirdik. Devamlı evde kalmak bizi çok yordu. Şu anda çok iyiyiz. Özgürlüğü özledik. Bir daha korona ile bayram yapmak istemiyoruz. İnşallah bundan sonra sağ salim bir bayram yaparız" dedi.

- Ankara