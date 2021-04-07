65 yaş üstüne özel spor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara açık havada spor yapma imkanı sunuyor.

Korona virüsle mücadele dahilinde bir yılı aşkın süredir dezenfeksiyon çalışmalarının yanında toplumun her kesimine yönelik sosyal destek programları yürüten Büyükşehir Belediyesi, 1 yılı aşkın süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları sporla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilen '65 yaş ve üzeri sağlıklı hayat projesi' kapsamında vatandaşlar açık havada spor yapma imkanına kavuşuyor. Risk grubunda oldukları için uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması olan bu sebeple de zamanlarının büyük bir bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bu proje ile hareketlerini artırmak için önemli bir fırsat yakaladı.

Salı ve perşembe günleri 11.00 - 12.00 saatleri arasında Hüdavendigar Kent Parkı'nda, çarşamba ve cuma günleri de aynı saatlerde Merinos Park'ta yapılan ve ramazan boyunca devam edecek olan spora 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ilgi gösteriyor. - BURSA