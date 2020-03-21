65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Son Dakika

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı

30 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 71 yaşındaki Melih Gökçek, evden çıkmayacağını söylerken Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yöneltti.

71 yaşındaki Melih Gökçek, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından kendisinin evden çıkmayacağını belirtip yaşıtı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı.

Koronavirüs salgınında en riskli grup yaşlılar. İçişleri Bakanlığı da önlem olarak 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını yasakladı.

GÖKÇEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA YAŞ GÖNDERMESİ

Bu kararın ardından 71 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendiyle yaşıt olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı ve "65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ARTIK EVDEN ÇIKAMIYOR, İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI BEN ARTIK EVDEYİM... İYİ DE KILIÇDAROĞLU NE OLACAK?" diye seslendi.

GÖKÇEK VE KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDA

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 20 Ekim 1948 doğumlu ve 71 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 17 Aralık 1948 doğumlu ve o da 71 yaşında. Gökçek, ay farkıyla Kılıçdaroğlu'ndan büyük.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına yasaklama getirildiğini açıklamış ve şu açıklamayı yapmıştı: "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır."

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı, Melih Gökçek, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek         
12:23
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 21:14:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]