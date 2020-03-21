65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Son Dakika

71 yaşındaki Melih Gökçek, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından kendisinin evden çıkmayacağını belirtip yaşıtı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı.

Koronavirüs salgınında en riskli grup yaşlılar. İçişleri Bakanlığı da önlem olarak 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını yasakladı.

GÖKÇEK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA YAŞ GÖNDERMESİ

Bu kararın ardından 71 yaşındaki eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendiyle yaşıt olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı ve "65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ARTIK EVDEN ÇIKAMIYOR, İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI BEN ARTIK EVDEYİM... İYİ DE KILIÇDAROĞLU NE OLACAK?" diye seslendi.

GÖKÇEK VE KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDA

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 20 Ekim 1948 doğumlu ve 71 yaşında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 17 Aralık 1948 doğumlu ve o da 71 yaşında. Gökçek, ay farkıyla Kılıçdaroğlu'ndan büyük.