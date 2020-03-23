65 yaş üstüne sokak sınırlaması: 'Yaşçılık' tehlikesi nasıl önlenir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 65 yaş üstüne sokak sınırlaması: 'Yaşçılık' tehlikesi nasıl önlenir? - Son Dakika Dünya

65 yaş üstüne sokak sınırlaması: 'Yaşçılık' tehlikesi nasıl önlenir?

6 saat önce

Türkiye nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan 65 yaş üstü yaşlı nüfusa sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi, iyi yönetilmezse ayrımcılık tehlikesini doğurabilir.

65 yaş üstüne sokak sınırlaması: 'Yaşçılık' tehlikesi nasıl önlenir?, System.String[]

Koronavirüs salgını toplumsal alışkanlıkların yeniden gözden geçirilmesine neden olurken, geçen cumartesi akşam saatlerinde alınan bir kararla, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı ve yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanmasına karar verildi.


Yasak; Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinde yer alan "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ibaresine dayanıyor.

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Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 

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