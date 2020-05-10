65 yaş üstünü hiç böyle görmediniz. - Son Dakika

65 yaş üstünü hiç böyle görmediniz...Günler sonra sokağa çıkıp spor yapan yaşlılar gençlere taş çıkardı

65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra sokağa çıktı

Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar gençlere taş çıkardı

79 yaşındaki Adnan Ercan;

"Eşimle kaybettiğimiz günleri telafi ediyoruz"

ESKİŞEHİR - 65 yaş üstü vatandaşlara belli sürelerle sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Eskişehir sokaklarında spor yapan yaşlılar adeta gençlere taş çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Eskişehir'in de dahil olduğu 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında uzun süredir evlerinden çıkmayan yaşlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde müjdeli bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'ne denk gelen Pazar gününde 65 yaş üstü vatandaşların öğlen saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabileceği müjdesini verdi. Eskişehir'de saatler 11.00'i gösterdiğinde sokaklara akın eden 65 yaş üstü vatandaşların mutlulukları ise yüzlerinden okundu. Yaşlılar bu saatlerde yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve spor yaptı. Parklarda oluşan görüntülerle 65 yaş üstü vatandaşlar adeta gençlere de taş çıkardı. Parklarda bulunan aletlerle spor yapan vatandaşlar, saat 15.00'a kadar güneşli havanın tadını çıkardı.

"Kaybettiğimiz günleri telafi ediyoruz"

Eşi ile birlikte sokağa çıkan 79 yaşındaki Adnan Ercan, bu sürede eşi ile birlikte kaybettikleri günleri telafi ettiklerini söyleyerek, "Dünyanın halini görüyoruz. Bununla beraber Türkiye'de şu an her şey çok güzel. Avrupa ve Amerika'ya göre durumumuz çok iyi. Bunu bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerden çok memnunuz, hepsinden Allah razı olsun. Evde hanımla muhabbet ediyoruz. Yaşım 79, hanımımla şimdiye kadar edemediğimiz muhabbeti ediyoruz. Kaybettiğimiz günleri telafi ediyoruz. Önceden iş güç vardı imkanımız olmuyordu, şimdi hanımla onu telafi ediyoruz. Bugün de ayaklarımız açılsın diye çıktık dolaşıyoruz. Bize böyle bir hak tanımışlar madem biz de değerlendirelim dedik. Kanunlara saygılıyız, sadece bugün bize verilen haktan istifade etmek istedik. Şöyle bir gezip, fırından pidemizi alıp eve gideceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

"Psikolojik olarak zorlanıyoruz"

72 yaşındaki Erol Ateş ise parkta spor yaparak psikolojik olarak zorlandıklarını aktararak, "2 aydır evdeyiz ve hiçbir yere çıkmıyoruz. Psikolojik olarak zorlanıyoruz. Şu anda çok mutluyum koronadan önce sürekli spora çıkıyordum, gerçekten özlemişiz. Burada aletlerde çalışıyorum gördüğünüz gibi ama burada kurallara uymak lazım. Fiziki mesafeye uymak lazım" diye konuştu.

"Mahallemizin spor alanındaki nimetlerinden faydalanıyoruz"

68 yaşındaki bir vatandaş ise evde kalmak kalmanın çok zor olduğunu söyleyerek, "Şu anda bizim için bir istisna yapıldı ve mutluyuz. Mahallemizin spor alanındaki nimetlerinden faydalanıyoruz. Kısa bir süre için de olsa değerlendirmeye çalışıyoruz. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. 50 gündür evden dışarı çıkmıyordum zaten. Şimdi çıkınca gerçekten çok rahatladım. Zaten hareketli bir insanım ve evde kalmak benim için zor tabi bu fırsatı yakalayınca değerlendirdim.